WRC. Эванс выиграл Ралли Швеции

Элфин Эванс выиграл Ралли Швеции.

На финише Эванс на 3,7 секунды опередил другого представителя «Тойоты » – Такамото Кацуту. На третьем месте финишировал действующий чемпион WRC – выступающий за «Хендэ» Тьерри Невилль .

В общем зачете Элфин Эванс упрочил свое преимущество. На счету британца в общей сложности уже 61 очко. При этом второе место занимает Себастьян Ожье, который в этом сезоне выступит не на всех этапах и не претендует на победу в чемпионате.

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