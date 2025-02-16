WRC. Эванс выиграл Ралли Швеции
Элфин Эванс выиграл Ралли Швеции.
На финише Эванс на 3,7 секунды опередил другого представителя «Тойоты» – Такамото Кацуту. На третьем месте финишировал действующий чемпион WRC – выступающий за «Хендэ» Тьерри Невилль.
В общем зачете Элфин Эванс упрочил свое преимущество. На счету британца в общей сложности уже 61 очко. При этом второе место занимает Себастьян Ожье, который в этом сезоне выступит не на всех этапах и не претендует на победу в чемпионате.
WRC. Ожье в 10-й раз выиграл Ралли Монте-Карло – это рекорд этапа
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsportweek
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