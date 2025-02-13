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Технический директор «Ред Булл»: «Команда не списывает сезон-2025 – будет шанс на титул»

«Ред Булл» убежден, что поборется за титул в 2025 году.

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше заявил, что команда не собирается жертвовать сезоном-2025 ради успеха в 2026-м, после перехода на новый регламент.

«Огромное влияние окажет то, что команде удастся найти. Если будет много находок для сезона-2026, есть соблазн вложить много усилий в подготовку к 2026-му.

Но, если будет шанс побороться за титул в 2025-м – а, считаю, он будет – то ты точно не будешь списывать чемпионат. Решение будет сложным, безусловно. Мы начнем с определенной стратегией в начале сезона, и велик шанс, что эта стратегия изменится», – отметил Ваше.

Специалист также прокомментировал преимущество «Ред Булл» по времени в аэротрубе благодаря третьему месту в Кубке конструкторов в 2024-м:

«Потенциально это большое преимущество перед сезоном-2026, и, надеюсь, мы используем его должным образом.

[Но] ты выступаешь лучше не потому, что у тебя больше денег или больше времени в аэротрубе. В противном случае команда из хвоста всегда бы становилась первой на следующий год. В «Формуле-1» все работает не так, однако это может стать преимуществом, и мы должны его использовать».

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoРед Булл
logoФормула-1
Пьер Ваше
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