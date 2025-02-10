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  • Юниор «Ред Булл» Линдблад: «Всегда чувствовал связь с Хэмилтоном из-за цвета кожи, он один из величайших. У Ферстаппена нет слабых мест, похоже»
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Юниор «Ред Булл» Линдблад: «Всегда чувствовал связь с Хэмилтоном из-за цвета кожи, он один из величайших. У Ферстаппена нет слабых мест, похоже»

Гонщик программы «Ред Булл» рассказал об отношении к Хэмилтону и Ферстаппену.

Пилот «Формулы-2» Арвид Линдблад ответил на вопрос о сравнении новичка «Феррари» Льюиса Хэмилтона и лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

Линдблад входит в Академию «Ред Булл» и считается ключевым претендентом на переход в «Формулу-1» в 2026 году.

«Я всегда чувствовал определенную связь с Льюисом – разумеется, я человек с небелым цветом кожи, и в то время, когда я начал смотреть «Формулу-1», он был такой один. Кроме того, круто, что он начал выступать в «Формуле-1» в 2007-м, а я родился в 2007-м.

Их трудно сравнивать, потому что они на совершенно разных стадиях карьеры, они очень разные гонщики.

Что касается Льюиса, невозможно сомневаться в его таланте, он достиг чего-то выдающегося и навсегда останется одним из величайших в истории.

Макса уже не назовешь многообещающим пилотом, но он все еще очень молод и невероятно впечатляет. Кажется, что он всегда извлекает максимум из любой ситуации, он крайне быстр. У Макса, похоже, нет слабых мест – пожалуй, это лучший способ его описать, он просто чуть лучше всех остальных.

Макс – действительно отличный парень. Он обычный человек, который не позволяет какому бы то ни было шуму или славе ударить в голову. Он много со мной беседовал, и это сильно помогло», – сообщил британский спортсмен со шведскими и индийскими корнями.

Юниор «Ред Булл» Линдблад заработал очки для суперлицензии, досрочно выиграв серию в Новой Зеландии

Какие рекорды «Ф-1» под угрозой в 2025-м? Хэмилтон с Ферстаппеном могут и побить, и потерять

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: подкаст Inside Line F1
logoФормула-1
Арвид Линдблад
logoМакс Ферстаппен
logoЛьюис Хэмилтон
logoФеррари
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