Джордж Расселл: «Чувствую себя готовым к роли лидера»

Расселл оценил свое положение в «Мерседесе».

Британец начнет предстоящий сезон в роли более опытного гонщика – его напарником будет новичок чемпионата Андреа Кими Антонелли .

Пилот «Мерседеса » считает, что готов взять на себя ответственность и обязанности лидера команды и намекнул, что ему пришло время начать что-то выигрывать, если он хочет построить успешную карьеру.

«В чемпионат пришло много отличных молодых гонщиков, и это заставлять тебя осознать, что сам ты уже не является таким молодым пилотом. В моей карьере начинается новая глава. Начальная фаза заканчивается, начинается средняя.

Льюису Хэмилтону было 29 лет, когда он присоединился к «Мерседесу» и начал выигрывать все эти титулы. Михаэль Шумахер перешел в «Феррари» в 30 с небольшим лет.

Я чувствую себя готовым к выполнению роли лидера и соответствующих функций в команде, но самое главное – развивать как можно более высокую скорость на трассе, и я считаю, что нахожусь в хорошем положении. Я продолжу учиться, буду открыт для нового и не буду принимать ничего как должное. У тебя либо есть скорость, либо нет», – рассказал Расселл .

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