Ферстаппен признан международным гонщиком года по версии Autosport. Норрис – лучший британский пилот
Издание ежегодно определяет победителей по итогам года во множестве номинаций в рамках Autosport Awards.
Лучшим международным гонщиком второй год подряд был признан Макс Ферстаппен. Всего же для пилота «Ред Булл» это уже четвертая победа в данной номинации.
Лучшим британским гонщиком по итогам года был признан Ландо Норрис. Для гонщика «Макларена» это первая победа в данной номинации.
Приз за лучшее выступление в 2024 году также достался Ферстаппену. Лучшим было признано победное выступление гонщика «Ред Булл» на дождевом Гран-при Сан-Паулу.
Лучшим гоночным болидом года был признан «Макларен» MCL38. Ландо Норрис и Оскар Пиастри, выступая за рулем этих машин, в прошлом сезоне принесли «Макларену» первую с 1998 года победу в Кубке конструкторов.
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