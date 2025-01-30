Ферстаппен признан международным гонщиком года по версии Autosport. Норрис – лучший британский пилот

Опубликован список лауреатов премии Autosport Awards по итогам сезона-2024.

Издание ежегодно определяет победителей по итогам года во множестве номинаций в рамках Autosport Awards.

Лучшим международным гонщиком второй год подряд был признан Макс Ферстаппен . Всего же для пилота «Ред Булл» это уже четвертая победа в данной номинации.

Лучшим британским гонщиком по итогам года был признан Ландо Норрис. Для гонщика «Макларена » это первая победа в данной номинации.

Приз за лучшее выступление в 2024 году также достался Ферстаппену. Лучшим было признано победное выступление гонщика «Ред Булл » на дождевом Гран-при Сан-Паулу.

Лучшим гоночным болидом года был признан «Макларен» MCL38. Ландо Норрис и Оскар Пиастри, выступая за рулем этих машин, в прошлом сезоне принесли «Макларену» первую с 1998 года победу в Кубке конструкторов.

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