Хуан-Пабло Монтойя о дружбе между гонщиками «Ф-1»: «Тебе трудно взять и выкинуть другого пилота с трассы, если вы с ним приятели»
Колумбиец считает, что между гонщиками, выступающими в «Формуле-1», да и вообще в любой другой серии, не может быть дружбы, поскольку прежде всего они являются соперниками на трассе.
«В мое время гонщики мало друг с другом общались. Да, я общался с Фернандо Алонсо, мы до сих пор поддерживаем связь, и с Рубенсом Баррикелло. Иногда с Фелипе Массой. Но на этом все. Тогда отношения гонщиков были более враждебными. И ты ни с кем не общался.
Лучше всего об этом как-то высказался Чип Гэнасси (за команду которого Монтойя выступал в «Индикаре»). Я тогда тоже старался быть любезным со всеми, не был беспощаден, когда выступал за него. И он как-то сказал мне: «Если тебе нужны друзья – привози их с собой на гонки. Но здесь ты не для того, чтобы заводить друзей». И это действительно так.
Сейчас же все ведут себя очень мило, беседуют друг с другом и так далее. Но когда ты так себя ведешь – потом тебе сложнее вести себя как полный засранец. Тебе трудно взять и выкинуть другого пилота с трассы, если вы с ним приятели.
А что если это твой друг и вы вчера вместе ужинали или что-то вроде того? Тебе будет сложно сделать необходимое.
И да, в мое время правила и запреты не были такими, как сейчас. В мое время ты мог выдавить соперника с трассы», – рассказал Монтойя.
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