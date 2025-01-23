Руководитель «Хааса»: «Если Бермэн будет отлично себя показывать, в «Феррари» не смогут это игнорировать»
Руководитель «Хааса» Аяо Комацу отметил, что уверен в перспективах Оливера Бермэна.
Британец, который является участником молодежной системы «Феррари», проведет в «Хаасе» как минимум два ближайших сезона.
По мнению Комацу, если Бермэн проявит себя достаточно хорошо, у него будут очень высокие шансы в итоге получить место в «Феррари».
«Да, конечно. Он и является гонщиком «Феррари», мы же заполучили его на два года – плюс опция продления соглашения еще на один сезон. Но если мы будем достаточно хорошо выступать, а Олли будет отлично показывать себя за рулем болида «Хааса», в «Феррари» просто не смогут это игнорировать.
Вообще ситуация со статусом новичка для Олли кажется мне забавной, поскольку я сам не воспринимаю его как новичка, и мы уделяем большое внимание всему, что он говорит о работе болида.
У него, безусловно, если опыт работы в «Феррари», на симуляторе и так далее. А еще он управлял уже двумя болидами «Хааса» – VF-23 и VF-24. И каждый раз, оказываясь за рулем болида, он обеспечивает команде очень качественную обратную связь. У него очень хороший подход к работе и отличная скорость. Вы сами могли это видеть на этапах в Баку и Интерлагосе – в обеих квалификациях он был быстрее Нико Хюлькенберга, который тогда был для нас ориентиром», – рассказал Комацу.
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