Хэмилтон впервые сел за руль болида «Феррари»
Хэмилтон впервые выехал на трек за рулем болида «Феррари».
В рамках программы подготовки для Хэмилтона запланированы как минимум два дня тестов за рулем болидов минимум двухлетней давности.
В «Феррари» заранее отметили, что тесты будут проводиться в зависимости от погодных условий.
Несмотря на не лучшую погоду – в Маранелло идет небольшой дождь и есть некоторые проблемы с видимостью из-за тумана, Хэмилтон все-таки смог выехать на трассу с самого утра – за рулем болида SF-23. На первых попытках используя дождевые шины.
Хэмилтон уже в «Феррари»: первые кадры с командой, тифози и легендарной F40
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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