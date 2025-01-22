Хэмилтон впервые сел за руль болида «Феррари»

Хэмилтон впервые выехал на трек за рулем болида «Феррари».

В рамках программы подготовки для Хэмилтона запланированы как минимум два дня тестов за рулем болидов минимум двухлетней давности.

В «Феррари» заранее отметили, что тесты будут проводиться в зависимости от погодных условий.

Несмотря на не лучшую погоду – в Маранелло идет небольшой дождь и есть некоторые проблемы с видимостью из-за тумана, Хэмилтон все-таки смог выехать на трассу с самого утра – за рулем болида SF-23. На первых попытках используя дождевые шины.

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