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  • Нико Росберг: «Талант такого уровня, как у Антонелли, невозможно игнорировать. Но в сезоне-2025 Кими будет допускать ошибки, безусловно»
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Нико Росберг: «Талант такого уровня, как у Антонелли, невозможно игнорировать. Но в сезоне-2025 Кими будет допускать ошибки, безусловно»

Росберг оценил перспективы Антонелли в «Мерседесе».

Чемпион «Формулы-1» 2016 года считает, что в «Мерседесе» правильно поступили, так рано пригласив Андреа Кими Антонелли в основную команду, в составе которой итальянец проведет свой дебютный сезон в «Ф-1», заменив Льюиса Хэмилтона.

«Талант такого уровня, как у Антонелли, просто невозможно игнорировать. Я помню, как он выступал в моей Академии картинга в 2019 году, и уже тогда его талант по-настоящему впечатлял.

Безусловно, в сезоне-2025 он будет допускать ошибки, но я знаю, что «Мерседес» окажет ему полную поддержку. Впереди его ждет светлое будущее и мне не терпится увидеть, как он будет адаптироваться в «Формуле-1».

Дебютный сезон определенно имеет для гонщика фундаментальное значение. В первых сезонах ты сталкиваешься с большим количеством трудностей, и если рядом есть кто-то опытный, кто может направить тебя в нужное русло, это всегда здорово. Ведь «Формула-1» может быть беспощадна и достаточно всего несколько плохих выступлений, чтобы ситуация для тебя изменилась», – рассказал Росберг.

«Ф-1» в 2024-м – бесконечный триллер! Трансферы суперзвезд, скандалы, внезапные прорывы

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoМерседес
logoФормула-1
logoАндреа Кими Антонелли
logoЛьюис Хэмилтон
logoНико Росберг
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