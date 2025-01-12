Эмерсон Фиттипальди: «Все население Италии по воскресеньям будет бросать все и смотреть за выступлениями Хэмилтона за «Феррари»

Фиттипальди оценил эффект от перехода Хэмилтона в «Феррари».

Двукратный чемпион «Формулы-1» высказался о том, какое влияние на болельщиков и интерес к чемпионату окажут выступления Льюиса Хэмилтона за Скудерию, и какова была мотивация британца при смене команды.

«Феррари » вернется сильной. Вы сами можете себе представить, что будет происходить с переходом Льюиса. Все население Италии по воскресеньям будет бросать все и смотреть за выступлениями Льюиса за «Феррари».

Мотивация Льюиса в том, что для него это новый вызов – переход в такую команду, как «Феррари». Потому что выступать за «Феррари» мечтает каждый гонщик.

Более того, нужно учитывать, что эта возможность возникла на таком этапе его карьеры – и он перешел в «Феррари», где руководителем является Фредерик Вассер, с которым Льюис работал в «Формуле-3» и «Формуле-2». Можно сказать, что семья вновь собирается вместе, и это будет интересным испытанием.

С нетерпением жду предстоящего сезона, он должен получиться крайне интересным для Льюиса, а уровень конкуренции в «Формуле-1» лишь продолжает расти», – рассказал Фиттипальди .

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