  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Оскар Пиастри: «Командные приказы – уловка-22, тему раздули. Надеюсь, только я и Норрис будем сражаться за титул в 2025-м»
0

Оскар Пиастри: «Командные приказы – уловка-22, тему раздули. Надеюсь, только я и Норрис будем сражаться за титул в 2025-м»

Пиастри поделился отношением к командным приказам в «Макларене».

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри не считает, что командные договоренности сыграли значимую роль по ходу сезона-2024.

«Ну, это уловка-22. Думаю, будь я в лучшей ситуации, командных приказов бы не было. Как я считаю, тему раздули. Пока что не возникло такой ситуации, когда они действительно понадобились, так сказать.

Да, какие-то небольшие изменения происходили, были дополнительные правила или пояснения, касающиеся борьбы между собой, но это очень и очень специфические сценарии, я бы сказал. Думаю, это стало гораздо более громкой историей за пределами команды.

Что касается нас, мы знаем, что нужно поступать правильно. И да, в следующем году я хочу быть в борьбе. Надеюсь, за титул будем сражаться только я и Ландо [Норрис], это идеальный сценарий для нас.

Но даже без четких командных приказов мы всегда поступали правильно по отношению друг к другу. Не думаю, что это когда-нибудь изменится», – заявил Оскар.

У австралийца спросили, обращался ли он за советом к своему соотечественнику и менеджеру Марку Уэбберу, который сталкивался с командными приказами в «Ред Булл»:

«И да, и нет. То есть, не напрямую. Считаю, ситуация в «Макларене» сильно отличается от того, что испытывал Марк.

Пожалуй, он подсказывал, просто помогал команде, когда видел, исходя из своего опыта, что какие-то вещи не работают, ведь для многих людей в коллективе это тоже новый сценарий.

Так что, думаю, его вклад помог всем. Но он точно не указывает команде: «Нужно сделать то или это».

Гидо ван дер Гарде: «## ### правила папайи. «Макларен» потерял столько очков»

Жак Вильнев о «правилах папайи»: «Нужно было назвать их правилами арбуза или инжира. Всем плевать на Кубок конструкторов «Макларена»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoРед Булл
logoМарк Уэббер
logoМакларен
logoФормула-1
logoЛандо Норрис
logoОскар Пиастри
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Экс-пилот «Ф-1» Бланделл: «Норрису нужно больше верить в себя, он огромный талант»
4сегодня, 11:17
Жак Вильнев о критике Риккардо: «Я сказал то, о чем думали все. Не говорю, что рад уходу Даниэля из «Ф-1»
сегодня, 10:48
Фелипе Масса: «Как гонщика пригласил бы Хэмилтона в «Феррари», но из-за возраста, может, и нет»
5сегодня, 09:23
Зак Браун: «Лучшая пара гонщиков в «Ф-1» дала «Макларену» повод для гордости в 2024-м»
6сегодня, 08:34
Макс Ферстаппен: «Умер бы от инфаркта, если бы заново пережил Абу-Даби-2021»
23вчера, 17:48
Лиам Лоусон: «Безумие, что Другович не в «Ф-1», он был быстрее Алонсо и Стролла в практиках»
29вчера, 16:49
Макс Ферстаппен о трениях с Норрисом: «Все хорошо. В соцсетях много идиотов»
7вчера, 15:40
Ральф Шумахер: «Михаэль идеально развивал машину под свой стиль пилотажа с инженерами, Хэмилтон никогда так не мог»
18вчера, 15:03
Макс Ферстаппен: «Хотел разгромить комнату после квалификации в Бразилии, но там сидел отец. Он был так спокоен – это успокоило и меня»
4вчера, 13:53
Оскар Пиастри: «Ферстаппен переходил грань, но в «Ф-1» нет пилота, с которым легко бороться»
5вчера, 13:05
Ко всем новостям
Последние новости
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона 2025 года. Зрителей ждут 16 соревнований в восьми городах страны
17 декабря, 09:50Фото
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря, 06:10
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Рекомендуем