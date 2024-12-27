Оскар Пиастри: «Командные приказы – уловка-22, тему раздули. Надеюсь, только я и Норрис будем сражаться за титул в 2025-м»

Пиастри поделился отношением к командным приказам в «Макларене».

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри не считает, что командные договоренности сыграли значимую роль по ходу сезона-2024.

«Ну, это уловка-22. Думаю, будь я в лучшей ситуации, командных приказов бы не было. Как я считаю, тему раздули. Пока что не возникло такой ситуации, когда они действительно понадобились, так сказать.

Да, какие-то небольшие изменения происходили, были дополнительные правила или пояснения, касающиеся борьбы между собой, но это очень и очень специфические сценарии, я бы сказал. Думаю, это стало гораздо более громкой историей за пределами команды.

Что касается нас, мы знаем, что нужно поступать правильно. И да, в следующем году я хочу быть в борьбе. Надеюсь, за титул будем сражаться только я и Ландо [Норрис], это идеальный сценарий для нас.

Но даже без четких командных приказов мы всегда поступали правильно по отношению друг к другу. Не думаю, что это когда-нибудь изменится», – заявил Оскар.

У австралийца спросили, обращался ли он за советом к своему соотечественнику и менеджеру Марку Уэбберу , который сталкивался с командными приказами в «Ред Булл »:

«И да, и нет. То есть, не напрямую. Считаю, ситуация в «Макларене » сильно отличается от того, что испытывал Марк.

Пожалуй, он подсказывал, просто помогал команде, когда видел, исходя из своего опыта, что какие-то вещи не работают, ведь для многих людей в коллективе это тоже новый сценарий.

Так что, думаю, его вклад помог всем. Но он точно не указывает команде: «Нужно сделать то или это».

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