Оскар Пиастри: «Командные приказы – уловка-22, тему раздули. Надеюсь, только я и Норрис будем сражаться за титул в 2025-м»
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри не считает, что командные договоренности сыграли значимую роль по ходу сезона-2024.
«Ну, это уловка-22. Думаю, будь я в лучшей ситуации, командных приказов бы не было. Как я считаю, тему раздули. Пока что не возникло такой ситуации, когда они действительно понадобились, так сказать.
Да, какие-то небольшие изменения происходили, были дополнительные правила или пояснения, касающиеся борьбы между собой, но это очень и очень специфические сценарии, я бы сказал. Думаю, это стало гораздо более громкой историей за пределами команды.
Что касается нас, мы знаем, что нужно поступать правильно. И да, в следующем году я хочу быть в борьбе. Надеюсь, за титул будем сражаться только я и Ландо [Норрис], это идеальный сценарий для нас.
Но даже без четких командных приказов мы всегда поступали правильно по отношению друг к другу. Не думаю, что это когда-нибудь изменится», – заявил Оскар.
У австралийца спросили, обращался ли он за советом к своему соотечественнику и менеджеру Марку Уэбберу, который сталкивался с командными приказами в «Ред Булл»:
«И да, и нет. То есть, не напрямую. Считаю, ситуация в «Макларене» сильно отличается от того, что испытывал Марк.
Пожалуй, он подсказывал, просто помогал команде, когда видел, исходя из своего опыта, что какие-то вещи не работают, ведь для многих людей в коллективе это тоже новый сценарий.
Так что, думаю, его вклад помог всем. Но он точно не указывает команде: «Нужно сделать то или это».
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