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Жак Вильнев о «правилах папайи»: «Нужно было назвать их правилами арбуза или инжира. Всем плевать на Кубок конструкторов «Макларена»

Вильнев иронично высказался о фруктовых договоренностях в «Макларене».

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев сообщил, что не отказывается от своей критики так называемых «правил папайи», регулировавших борьбу между напарниками по «Макларену» Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри.

Ранее канадец назвал данную договоренность «жалкой».

«Это не звучит как правило! Нужно было назвать их правилами арбуза или правилами инжира, не знаю. «Макларен» потерял столько очков чемпионате гонщиков. Команда упустила отличный шанс надавить на Макса [Ферстаппена]. Она могла завоевать чемпионство. Знаю, она выиграла Кубок конструкторов, получила больше денег, но всем плевать.

Люди воспринимают только гонщика и команду, которая выиграла с этим гонщиком. Если не считать сезон, который только что прошел, «Ред Булл» забирал Кубок конструкторов каждый раз, когда Макс становился чемпионом мира (команда проиграла также в 2021-м – Спортс’’). В этом году не забрал, но всем без разницы. Людей интересует только победа Макса с «Ред Булл».

Чемпионат конструкторов – это просто больше денег на счету. Для болельщиков значение весьма небольшое. Когда «Макларен» сказал: «Зачет пилотов не был важен, мы хотели завоевать Кубок конструкторов», это просто был обман», – полагает Жак.

Гидо ван дер Гарде: «## ### правила папайи. «Макларен» потерял столько очков»

Зак Браун о «правилах папайи»: «Оставлять место, не касаться друг друга. Когда есть два первых номера, жесткая борьба происходит»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Daily Mirror
logoОскар Пиастри
logoРед Булл
logoМакларен
logoЖак Вильнев
logoЛандо Норрис
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
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