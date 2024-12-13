ФИА опубликовала официальную заявку команд «Ф-1» на сезон-2025 – Перес все еще числится пилотом «Ред Булл», Лоусон отсутствует

Опубликована заявка команд «Ф-1» на сезон-2025.

Одним из главных изменений стало внесение поправки в название команды «РБ». С нового сезона наименование команды изменится на «Рейсинг Буллз ».

В предварительной заявке Серхио Перес по-прежнему числится пилотом «Ред Булл », а вот Лиам Лоусон и Изак Аджар в списке участников отсутствуют.

Также из заявочного листа стало известно, что новичок «Заубера » Габриэл Бортолето будет выступать в «Формуле-1» под номером 5. Под этим номером ранее в «Ф-1» выступал четырехкратный чемпион Себастьян Феттель.

Самый длинный в истории сезон «Ф-1» – ультракоротко. Один гонщик и команда – одно предложение