Эмерсон Фиттипальди о конфликте Ферстаппена и Расселлом: «Мне такие вещи нравятся, они позволяют увидеть характер спортсменов»
Двукратный чемпион «Формулы-1» считает, что открытое выражение эмоций и своего мнения вместо политкорректных и вежливых высказываний – это именно то, что нужно чемпионату.
Перед Гран-при Абу-Даби Расселл и Ферстаппен обменялись нелицеприятными выражениями в отношении друг друга через прессу – изначальной причиной конфликта, по словам Макса, стало то, что пилот «Мерседеса» сделал все возможное, чтобы тот получил штраф по итогам разбирательства у стюардов.
«Мне такие вещи нравятся, поскольку они позволяют увидеть индивидуальные черты спортсменов, их характер. Не важно, каким видом спорта вы занимаетесь – публика всегда хочет видеть то, кем вы являетесь на самом деле, настоящих людей.
Так что да, здорово видеть, когда происходит нечто подобное. Мне это нравится. И я думаю, что вокруг гонщиков должно быть меньше пиарщиков, и больше откровенности. А когда стартует гонка, прекращается и болтовня. Вот и все. Вот, что нам нужно в автоспорте», – рассказал Фиттипальди.
Ферстаппен послал Расселла на 3 буквы. Что у них там случилось?
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