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Марио Изола: «Износ шин С6 проявлялся уже на первом круге. «Пирелли» проанализирует все данные»

В «Пирелли» оценили итоги тестов нового состава шин для «Ф-1».

На тестах в Абу-Даби команды провели тестирование новых составов шин «Пирелли», которые итальянская компания разработала к сезону-2025.

По словам главы автоспортивного подразделения «Пирелли» Марио Изолы, основное внимание было уделено тестированию шин типа С6 – самого мягкого по составу в линейке «Пирелли».

«На болидах некоторых команд шины типа С6 работали хорошо, у кого-то эти шины работали ненамного лучше С5, у кого-то разница вообще не проявилась.

По ощущениям гонщиков, шины С6 очень хорошо работали на первой половине круга, но уже на третьем секторе, где машине требуется очень хорошее сцепление с трассой, износ этих шин проявлялся уже на первом круге. Если эти отзывы подтвердятся после анализа нами всех данных, нам нужно будет хорошо подумать, на каких именно Гран-при использовать шины данного типа.

Изначально идея заключалась в том, чтобы разработать максимально мягкий по составу комплект для этапов в Монако, Монреале, Сингапуре и Лас-Вегасе. Но для начала нам нужно будет тщательно изучить данные, посмотреть как себя в этом году проявляли шины типа С5, а потом принять решение относительно составов шин на сезон-2025», – рассказал Изола.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
Марио Изола
тесты Формула-1
logoФормула-1
Пирелли
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