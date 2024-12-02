Хиракава выступит за «Макларен» в первой практике перед Гран-при Абу-Даби
Для Ре Хиракавы это будет первым опытом управления болидом «Формулы-1» в рамках официальной сессии по ходу гоночного уик-энда.
Хиракава присоединился к программе «Макларена» в прошлом году и является одним из тест-пилотов команды, активно работая на симуляторе. Ранее он также проводил за «Макларен» частные тесты за рулем болидов MCL36 и MCL36.
У Хиракавы богатый гоночный опыт – к 30 годам он выиграл гонку «24 часа Ле-Мана» в 2022 году, и становился чемпионом WEC в 2022 и 2023 годах.
В Абу-Даби за рулем болида «Макларена» Хиракава заменит Оскара Пиастри.
В то же время Патрисио О’Уорд выступит за «Макларен» на тестах, которые пройдут в Абу-Даби на неделе после Гран-при, уже по окончании сезона.
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