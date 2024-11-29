Гельмут Марко: «У Цуноды есть скорость, но ему не хватает стабильности»
Марко объяснил, в чем проблема Цуноды .
Советник «Ред Булл» рассказал, почему в команде не рассматривают всерьез кандидатуру Юки Цуноды на место напарника Макса Ферстаппена.
«Он провел две очень хорошие гонки в Бразилии и Лас-Вегасе (в первой японец приехал седьмым, а во второй – девятым – Спортс”). К сожалению, до этого он допустил две глупые ошибки в Бразилии.
У Юки есть скорость, но ему не хватает стабильности. Но когда у него все складывается, то выходит очень хорошо», – сказал Марко.
Юки Цунода: «После симулятора думаю, что болид «Ред Булл мне подходит»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
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