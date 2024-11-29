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Юки Цунода: «После симулятора думаю, что болид «Ред Булл мне подходит»

Цунода считает, что справится с болидом «Ред Булл».

Пилота «РБ» включают в число кандидатов на роль сменщика Серхио Переса в «Ред Булл» – хотя в самой команде на это никогда не намекали.

У мексиканца есть контракт на сезон-2025, однако из-за слабых результатов в текущем году рассматривается вопрос об увольнении гонщика.

Недавно «Ред Булл» подтвердил, что Юки Цунода проведет послесезонные тесты в Абу-Даби за рулем RB20. В преддверии заездов японец провел несколько сессий в симуляторе команды.

«Я пилотировал на разных трассах, чтобы привыкнуть к образу болида «Ред Булл». Это весьма быстрая машина. По ощущениям она отличается от болида «РБ», ею очень здорово управлять в плане того, с какой скоростью ты можешь зайти в поворот, – по крайней мере, так чувствуется в симуляторе. В поворот можно входить весьма круто по сравнению с возможностями нашей машины.

Но ощущения просто отличные. Как правило, работа в симуляторе – это больше как работа, да? Но когда я пилотировал «Ред Булл», я чувствовал… Было некое радостное чувство.

Думаю, по крайней мере сейчас, исходя из опыта на симуляторе, что эта машина подходит мне. Думаю, этот болид мне действительно подходит. Ощущения весьма хорошие», – сказал Цунода.

Юки Цунода: «Не знаю, что еще сделать, чтобы получить место в «Ред Булл» 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
logoФормула-1
logoЮки Цунода
logoРБ
logoРед Булл
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