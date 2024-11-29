Макс Ферстаппен о Пересе: «Сезон получился трудным для нас обоих»

Ферстаппен поддержал Переса на фоне провалов мексиканского пилота.

Гонщик «Ред Булл » Макс Ферстаппен поделился мнением о неудачных выступлениях напарника Серхио Переса в 2024 году.

«Ты постоянно обсуждаешь, говоришь, пытаешься улучшить болид. Мне тоже не нравилась машина на протяжении большей части сезона в плане управления, но приходится справляться, преодолевать трудности, обсуждать с инженерами, как можно улучшить ситуацию. Этим мы и занимались.

В последнее время болид стал гораздо более управляемым, но нам все еще не хватает скорости для побед в гонках. Но что есть, то есть, просто продолжим искать скорость.

Однако, считаю, сезон получился трудным для нас обоих, если говорить об управлении машиной на некоторых трассах», – заявил Макс перед Гран-при Катара.

Победы Ферстаппена вредят «Формуле-1»? Это миф!