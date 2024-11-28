«Макс не знает, каков болид «Феррари», а я не знаю, что представляет собой болид «Ред Булл». Леклер – о заявлении Ферстаппена

Леклер ответил Ферстаппену на заявление о титуле за рулем «Феррари».

Во время гоночного уик-энда в Лас-Вегасе Макс Ферстаппен, оформивший свой четвертый титул, заявил, что выиграл бы чемпионат этого года, если бы выступал за «Макларен» или «Феррари » вместо «Ред Булл», сказав следующее:

«Да, даже раньше. Поскольку мое преимущество было бы больше. Что касается «Феррари» – думаю, случилось бы примерно то же самое».

По словам пилота Скудерии, Ферстаппену не стоит делать подобных заявлений, учитывая, что у него нет никакого представления об особенностях поведения болидов других команд.

«Макс действительно особенный гонщик. И особенным его делает в том числе уверенность в своих силах, которая у него есть.

Тем не менее, мне кажется, очень трудно всерьез делать такие заявления, на самом деле не зная, что из себя в реальности представляет машина той или иной команды.

Макс невероятный гонщик, вне всяких сомнений. Но получилось бы у него сделать то, о чем он говорит – я не знаю. Ведь я не знаю, что представляет собой болид «Ред Булл », как и болид «Макларена», а Макс не знает, каков болид «Феррари». Так что подобные заявления кажутся не очень уместными», – рассказал Леклер .

Макс Ферстаппен: «В «Макларене» я бы стал чемпионом гораздо быстрее, в 2021-м в «Мерседесе» выиграл бы титул»