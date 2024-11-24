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Колапинто начнет с пит-лейн Гран-при Лас-Вегаса после восстановления болида

Пилот «Уильямса» Франко Колапинто попал в серьезную аварию в квалификации к Гран-при Лас-Вегаса и стартует с пит-лейн в гонке.

Команда восстановила болид аргентинца, но нарушила режим закрытого парка, использовав ряд деталей другой спецификации.

Франко завершил квалификацию 14-м.

Колапинто разбил болид в квалификации к Гран-при Лас-Вегаса и вызвал красные флаги

Колапинто испытал перегрузку более 50G при аварии в квалификации. Пилот пройдет два медицинских обследования

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
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