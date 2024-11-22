Кристиан Хорнер: «Ред Булл» так и не заставил шины работать на коротких отрезках»

Хорнер прокомментировал трудности «Ред Булл» в холодном Вегасе.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подвел итоги первых практик перед Гран-при Лас-Вегаса, по ходу которых чемпионы «Формулы-1» проявили себя не лучшим образом.

«Дело в покрышках и температурах. Это ключевые элементы. Полагаю, на коротких отрезках мы просто не попали в [температурное] окно шин и так и не заставили их работать.

На длинных отрезках машина показала себя нормально. Надо утрясти кое-какие другие проблемы, но они в некотором роде схожи с трудностями других команд. Если же говорить о коротких сериях, мы просто не заставили шины работать», – проанализировал ситуацию менеджер.

Гельмут Марко: «Другие крылья помогли бы «Ред Булл». Нужно улучшить баланс, износ шин – проблема»

Гран-при Лас-Вегаса-2024. 2-я практика. Хэмилтон – 1-й, Норрис – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 17-й