Макс Ферстаппен о титуле в Вегасе: «У «Ред Булл» не было темпа на сухой трассе, надо оставаться реалистом»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мыслями о том, что может завоевать четвертое чемпионство уже на Гран-при Лас-Вегаса.
«В данный момент судить трудно, потому что, если посмотреть на последние гонки, у нас не было темпа на сухой трассе. Если мы победили под дождем в Бразилии, это не означает, что проблемы решены и все выглядит замечательно. Разумеется, это позволило мне оказаться в хорошем положении в чемпионате, но также мне надо оставаться реалистом – мы все еще не быстрейшие.
Надеюсь, мы окажемся конкурентоспособными здесь. Все еще очень много неизвестных факторов, учитывая очень низкую температуру трека, как и в прошлом году, и ее влияние на поведение шин. Надо разобраться с этим в практике», – заявил Макс.
Условия чемпионства Ферстаппена на Гран-при Лас-Вегаса
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