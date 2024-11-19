0

Гидо ван дер Гарде: «Ферстаппен выступает еще лучше, когда злится»

Нидерландский эксперт рассказал, как опасен злой Ферстаппен.

Бывший пилот «Формулы-1» Гидо ван дер Гарде ответил на вопрос о том, станет ли сезон-2024 лучшим в карьере гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Как посмотреть. Поначалу все полагали, что он сложится как прошлый, но затем другие команды подтянулись. «Феррари» показала силу, «Макларен» сделал огромный шаг вперед, и борьба стала очень интересной, поскольку «Ред Булл» оказался под давлением, команда проигрывала остальным.

Мы знаем, что Макс – очень сильный пилот, но также я считаю, что он сплотил команду и, с другой стороны, пилотировал крайне здорово.

Я хорошо знаю Макса и Йоса. И знаю одну вещь: когда они злятся, особенно Макс, то он выступает лучше. Не знаю, как у него получается, но [в Бразилии] было видно, что он заряжен. На мой взгляд, невероятно за этим наблюдать. Он и так является суперталантом, здорово наблюдать за его гоночным темпом, но, когда он злой, это нечто особенное. Наружу вырывается лев, и он выступает еще лучше. Очень классно.

Думаю, будет здорово, если он выиграет чемпионат в Лас-Вегасе. Это веселый город, можно закатить хорошую вечеринку. Однако он подходит к каждому уик-энду более или менее одинаково. И, конечно, он знает, что есть шанс выиграть титул в четвертый раз. Уверен, он пойдет до конца. Полагаю, он выиграет в Вегасе», – заявил эксперт.

Эдди Джордан заявил, что гоночный директор намеренно помешал Ферстаппену в Бразилии: «Хочешь сказать, что с Максом поступили честно?»

Жак Вильнев: «У Ферстаппена есть все необходимое, чтобы сравняться с Шумахером и Хэмилтоном по титулам»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
Гран-при Бразилии
logoРед Булл
logoГидо ван дер Гарде
logoФормула-1
logoЙос Ферстаппен
logoМакс Ферстаппен
logoГран-при Лас-Вегаса
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Актриса Сидни Суини проехалась за рулем болида NASCAR: «Это было классно!»
137 минут назадКино
Гран-при Лас-Вегаса-2024. Расписание трансляций
2сегодня, 08:00
Мартин – чемпион MotoGP, «Альпин» с моторами «Мерседеса», смена гоночного директора «Ф-1», анонс исторического шоу и другие новости автоспорта за неделю
вчера, 18:45
Академия «Ф-1» представила календарь на сезон-2025
вчера, 16:49
Главный инженер «Ред Булл» о болиде 2025 года: «Гарантирую, все мы будем нервничать перед началом тестов»
7вчера, 16:19
Промоутер Гран-при Монако: «В итоге в календаре «Ф-1» останется 2-3 европейских гонки»
12вчера, 15:06
Дату проведения Гран-при Канады перенесут на май – этап поставят в паре с Гран-при Майами
1вчера, 14:09
Эдди Джордан: «DRS – фальшивка, тупое правило. Это не борьба»
27вчера, 13:32
Дэвид Култхард: «Вопросы к возрасту Хэмилтона справедливы. Шумахер в «Мерседесе» был уже не тем»
24вчера, 12:37
Жак Вильнев: «Если Хэмилтон станет чемпионом в «Феррари», то навечно впишет свое имя в историю. Если же нет – ничего страшного не случится»
8вчера, 12:35
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
вчера, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото