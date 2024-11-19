Гидо ван дер Гарде: «Ферстаппен выступает еще лучше, когда злится»

Нидерландский эксперт рассказал, как опасен злой Ферстаппен.

Бывший пилот «Формулы-1» Гидо ван дер Гарде ответил на вопрос о том, станет ли сезон-2024 лучшим в карьере гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена .

«Как посмотреть. Поначалу все полагали, что он сложится как прошлый, но затем другие команды подтянулись. «Феррари» показала силу, «Макларен» сделал огромный шаг вперед, и борьба стала очень интересной, поскольку «Ред Булл » оказался под давлением, команда проигрывала остальным.

Мы знаем, что Макс – очень сильный пилот, но также я считаю, что он сплотил команду и, с другой стороны, пилотировал крайне здорово.

Я хорошо знаю Макса и Йоса . И знаю одну вещь: когда они злятся, особенно Макс, то он выступает лучше. Не знаю, как у него получается, но [в Бразилии] было видно, что он заряжен. На мой взгляд, невероятно за этим наблюдать. Он и так является суперталантом, здорово наблюдать за его гоночным темпом, но, когда он злой, это нечто особенное. Наружу вырывается лев, и он выступает еще лучше. Очень классно.

Думаю, будет здорово, если он выиграет чемпионат в Лас-Вегасе. Это веселый город, можно закатить хорошую вечеринку. Однако он подходит к каждому уик-энду более или менее одинаково. И, конечно, он знает, что есть шанс выиграть титул в четвертый раз. Уверен, он пойдет до конца. Полагаю, он выиграет в Вегасе», – заявил эксперт.

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