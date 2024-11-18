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Макс Ферстаппен о будущем Колапинто: «В «Уильямсе» тоже ломают головы. Команды должны доверять молодым талантам»

Ферстаппен оценил перспективы потенциального напарника.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что думает о будущем пилота «Уильямса» Франко Колапинто, которого считают возможным партнером нидерландца в 2025 году.

«Трудно ответить, потому что у него все еще контракт с «Уильямсом». Он выступает отлично. Пожалуй, в «Уильямсе» тоже ломают головы над тем, что делать с Франко.

Лично для меня это показывает, что в целом командам нужно быть более открытыми к молодым талантам, доверять им. Ведь возникает такая ситуация, когда он является юниором «Уильямса» и потенциально должен уйти, хотя его могли бы посадить в болид.

Сложное положение. Что бы ни решил он или его менеджеры, заслуживает ли он место на решетке? Думаю, если судить по тому, что он показал на данный момент, да. Но сейчас непросто найти кокпит», – заявил трехкратный чемпион «Формулы-1».

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
возможные переходы
logoРед Булл
logoУильямс
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoФранко Колапинто
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