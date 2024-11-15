Дэймон Хилл ушел с телеканала Sky Sports F1

Хилл покинул команду ведущих Sky Sports.

Чемпион «Формулы-1» 1996 года объявил об уходе с телеканала, который транслирует гонки чемпионата мира на территории Великобритании.

Дэймон Хилл работал экспертом и одним из ведущих в паддоке с 2012 года – с тех пор, как права на телевещание «Формулы-1» перешли к Sky Sports от BBC.

«Я провел в команде Sky Sports F1 тринадцать фантастических лет, но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Мне будет не хватать команды самых впечатляющих профессионалов своего дела, с которой мне когда-либо доводилось работать. Впереди ждут новые вызовы», – написал Хилл у себя в соцсетях.

Чего не хватает Норрису до титула «Ф-1»? Советы гоночного мира