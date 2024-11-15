Дэймон Хилл ушел с телеканала Sky Sports F1
Хилл покинул команду ведущих Sky Sports.
Чемпион «Формулы-1» 1996 года объявил об уходе с телеканала, который транслирует гонки чемпионата мира на территории Великобритании.
Дэймон Хилл работал экспертом и одним из ведущих в паддоке с 2012 года – с тех пор, как права на телевещание «Формулы-1» перешли к Sky Sports от BBC.
«Я провел в команде Sky Sports F1 тринадцать фантастических лет, но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Мне будет не хватать команды самых впечатляющих профессионалов своего дела, с которой мне когда-либо доводилось работать. Впереди ждут новые вызовы», – написал Хилл у себя в соцсетях.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
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