Флавио Бриаторе о нехватке мощности двигателя: «Альпин» нужно прибавлять за счет аэродинамики и лучшего понимания работы шин»

Бриаторе назвал области для работы над улучшением болида.

Исполнительный советник «Альпин» отметил, что в отсутствии дефицита мощности двигателя в сравнении с конкурентами, команда способна добиваться хороших результатов.

По словам Бриаторе, на данный момент дефицит мощности двигателя «Альпин» относительно конкурентов приводит к тому, что в среднем на круге «Альпин» проигрывает до 0,3 секунды. В то время в дождевых условиях, в которых проходил Гран-при Сан-Паулу, разница в мощности двигателей нивелируется. Что во многом и помогло «Альпин» попасть на подиум двумя машинами.

Флавио считает, что поскольку разработка двигателей уже давно заморожена, команде нужно компенсировать данный дефицит в сухих условиях, улучшив болид 2025 года в других областях.

«В дождевых условиях разговоры, связанные с разницей в мощности двигателя, обнуляются. Так что да, в 2025 году нам нужно будет компенсировать эти 0,3 секунды, сделав машину лучше в других областях.

Но мы не должны об этом беспокоиться [о дефиците мощности двигателя] – мы знаем, какова ситуация. И нам нужно постараться прибавить за счет улучшения аэродинамики, за счет лучшего понимания работы шин. Не испытывая жалости к себе», – рассказал Бриаторе.

Подиум полуразваленной «Альпин» – чудо, двойной – безумие. Но вот он – а как думали букмекеры?