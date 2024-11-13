Флавио Бриаторе о нехватке мощности двигателя: «Альпин» нужно прибавлять за счет аэродинамики и лучшего понимания работы шин»
Бриаторе назвал области для работы над улучшением болида.
Исполнительный советник «Альпин» отметил, что в отсутствии дефицита мощности двигателя в сравнении с конкурентами, команда способна добиваться хороших результатов.
По словам Бриаторе, на данный момент дефицит мощности двигателя «Альпин» относительно конкурентов приводит к тому, что в среднем на круге «Альпин» проигрывает до 0,3 секунды. В то время в дождевых условиях, в которых проходил Гран-при Сан-Паулу, разница в мощности двигателей нивелируется. Что во многом и помогло «Альпин» попасть на подиум двумя машинами.
Флавио считает, что поскольку разработка двигателей уже давно заморожена, команде нужно компенсировать данный дефицит в сухих условиях, улучшив болид 2025 года в других областях.
«В дождевых условиях разговоры, связанные с разницей в мощности двигателя, обнуляются. Так что да, в 2025 году нам нужно будет компенсировать эти 0,3 секунды, сделав машину лучше в других областях.
Но мы не должны об этом беспокоиться [о дефиците мощности двигателя] – мы знаем, какова ситуация. И нам нужно постараться прибавить за счет улучшения аэродинамики, за счет лучшего понимания работы шин. Не испытывая жалости к себе», – рассказал Бриаторе.
Подиум полуразваленной «Альпин» – чудо, двойной – безумие. Но вот он – а как думали букмекеры?
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий