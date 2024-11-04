Хорнер высоко оценил выступление Ферстаппена в Бразилии.

Руководитель «Ред Булл » считает, что Максу удалось успешно заткнуть всех своих критиков, продемонстрировав выдающийся пилотаж, что позволило ему победить в Сан-Паулу после старта с 17-й позиции.

«Да, в последнее время мы слышали много высказываний и мнений относительно Макса и его стиля пилотажа. И я думаю, что лучший способ ответить всем этим критикам – это продемонстрировать вот такое выступление, как в Бразилии.

Мы наблюдали за тем, как начиная с летнего перерыва преимущество Макса в общем зачете постепенно сокращалось. И с учетом того, что мы не побеждали с июня, было здорово слышать, как в память о Дитрихе Матешице в боксах «Ред Булл» снова заиграла композиция Rolling Stones. Запись, которую мы включаем после каждой победы.

Макса отличает потрясающая психологическая устойчивость. Одно одна из важных составляющих его силы как гонщика. Но вы и сами могли видеть, как много для него это значит. Не припомню, когда последний раз видел Макса на подиуме радостным и воодушевленным. Так что да, эта победа очень многое для него значит. И я действительно считаю, что мы стали свидетелями одного из величайших выступлений в истории «Формулы-1», – рассказал Хорнер .

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