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  • «Я не мог опустить ногу на педаль газа на прямой». Джордж Расселл удивился, что Гран-при Сан-Паулу раньше не остановили красными флагами после усиления дождя
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«Я не мог опустить ногу на педаль газа на прямой». Джордж Расселл удивился, что Гран-при Сан-Паулу раньше не остановили красными флагами после усиления дождя

Расселл выразил недоумение действиями дирекции гонки в Бразилии.

Пилот «Мерседеса» отметил, что ожидал от ФИА более решительных действий и что гонка будет остановлена раньше, учитывая резко ухудшившиеся погодные условия.

Через какое-то время после того, как дождь резко усилился, дирекция гонки сначала выпустила на трассу машину безопасности, а остановка гонки красными флагами произошла из-за того, что даже на низких скоростях Франко Колапинто не сумел удержать болид и попал в аварию:

«Честно говоря, я был в шоке. Я даже не мог опустить ногу на педаль газа на прямой. На протяжении двух этих кругов машина постоянно начинала аквапланировать. Ну, полагаю, им [дирекции гонки] нравится такой экшн».

Во время паузы после остановки гонки красными флагами Расселл высказал команде свое разочарование, поскольку изначально не хотел проводить пит-стоп – как раз из опасений, что в случае резкого ухудшения условий в ближайшем будущем гонку просто остановят:

«Ну, мы должны переживать все вместе, как одна команда. Думаю, если бы перед началом уик-энда мне предложили 4-е место – я бы, вероятно, согласился. В любом случае, мы это переживем. Порой трудно правильно предугадать ход событий. Все стараются делать все возможное, руководствуясь доступной информацией».

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Racefans.net
Гран-при Бразилии
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