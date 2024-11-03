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Макс Ферстаппен: «Выиграть здесь после старта с конца решетки – это что-то невероятное»

Ферстаппен остался очень доволен победой на Гран-при Сан-Паулу.

Пилот «Ред Булл» начал заезд с 17-й позиции, но постепенно прорывался вперед по ходу заезда. Решающее значение сыграло решение оттянуть момент проведения пит-стопа, благодаря чему колеса на болиде Макса команда смогла заменить перед рестартом, когда гонку остановили красными флагами.

«Сегодняшний день по эмоциям действительно был похож на американские горки, учитывая, как сильно нам не повезло с красными флагами в квалификации.

С учетом старта с 17-й позиции я понимал, что меня ждет очень трудная гонка. Мы старались держаться подальше от неприятностей, принимали правильные решения, сохраняли спокойствие и на самом деле просто летели по трассе. И все это сошлось воедино. Это просто что-то невероятное. Выиграть здесь после старта с конца решетки…да уж.

Из-за нового асфальта обгонять было очень трудно. И я знал, что мне нужно прорываться на старте. Здесь всегда легко можно допустить небольшую ошибку и заблокировать передние колеса, но я уверенно чувствовал себя на торможениях. А первый поворот на этой трассе всегда здорово подходил для совершения обгонов», – рассказал Ферстаппен.

Что случилось на Гран-при в Бразилии: как Ферстаппен выиграл с 17-го в дождевой бойне?! Как провалился Норрис?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
Гран-при Бразилии
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
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