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  • Оскар Пиастри: «Заработали много очков, а также получили много полезной информации перед завтрашней гонкой»
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Оскар Пиастри: «Заработали много очков, а также получили много полезной информации перед завтрашней гонкой»

Пиастри остался доволен выступлением команды в спринте.

Пилот «Макларена» лидировал большую часть заезда в Бразилии, но в итоге пропустил вперед своего напарника Ландо Норриса, который продолжает борьбу за титул с Максом Ферстаппеном.

«Было довольно непросто. Трасса очень неровная. Гоночная траектория была очень узкой. Не попадешь на нее буквально одной шиной – и все, у тебя начнутся огромные проблемы.

Отличный день для команды. Мы заработали много очков, а также, как мне кажется, получили много полезной информации перед завтрашней гонкой.

«Феррари» была быстра на старте, а Макс был очень быстр в конце заезда. Думаю, нам еще нужно улучшить пару вещей, но в целом мы в отличной форме», – рассказал Пиастри.

Пиастри подарил Норрису победу в бразильском спринте. Ферстаппен почти догнал «Макларены»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
Гран-при Бразилии
logoМакларен
logoФормула-1
logoОскар Пиастри
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