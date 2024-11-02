Оскар Пиастри: «Заработали много очков, а также получили много полезной информации перед завтрашней гонкой»

Пиастри остался доволен выступлением команды в спринте.

Пилот «Макларена » лидировал большую часть заезда в Бразилии , но в итоге пропустил вперед своего напарника Ландо Норриса, который продолжает борьбу за титул с Максом Ферстаппеном.

«Было довольно непросто. Трасса очень неровная. Гоночная траектория была очень узкой. Не попадешь на нее буквально одной шиной – и все, у тебя начнутся огромные проблемы.

Отличный день для команды. Мы заработали много очков, а также, как мне кажется, получили много полезной информации перед завтрашней гонкой.

«Феррари» была быстра на старте, а Макс был очень быстр в конце заезда. Думаю, нам еще нужно улучшить пару вещей, но в целом мы в отличной форме», – рассказал Пиастри.

Пиастри подарил Норрису победу в бразильском спринте. Ферстаппен почти догнал «Макларены»