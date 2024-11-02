Оскар Пиастри: «Заработали много очков, а также получили много полезной информации перед завтрашней гонкой»
Пиастри остался доволен выступлением команды в спринте.
Пилот «Макларена» лидировал большую часть заезда в Бразилии, но в итоге пропустил вперед своего напарника Ландо Норриса, который продолжает борьбу за титул с Максом Ферстаппеном.
«Было довольно непросто. Трасса очень неровная. Гоночная траектория была очень узкой. Не попадешь на нее буквально одной шиной – и все, у тебя начнутся огромные проблемы.
Отличный день для команды. Мы заработали много очков, а также, как мне кажется, получили много полезной информации перед завтрашней гонкой.
«Феррари» была быстра на старте, а Макс был очень быстр в конце заезда. Думаю, нам еще нужно улучшить пару вещей, но в целом мы в отличной форме», – рассказал Пиастри.
Пиастри подарил Норрису победу в бразильском спринте. Ферстаппен почти догнал «Макларены»
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