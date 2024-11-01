Кристиан Хорнер: «Перес опытный. Он знает, что этот бизнес основан на результатах. Этот сезон неудачный»

Хорнер отметил трудное положение Переса .

Руководитель «Ред Булл » высказался о форме Серхио Переса в 2024-м в преддверии квалификации к спринту Гран-при Сан-Паулу.

«Мы делаем все возможное, чтобы вернуть ему уверенность. В Мехико у него был ужасный уик-энд.

В эти выходные мы поменяли ему шасси на более старую версию в надежде придать ему уверенности.

Серхио опытный. Он довольно давно здесь, так что знает, что этот бизнес основан на результатах.

Он знает, что этот сезон оказался для него неудачным. Никто не понимает этого лучше, чем сам Серхио. Но мы делаем все возможное, чтобы поддержать его», – сказал Хорнер .

Также Кристиан прокомментировал штраф Макса Ферстаппена в пять позиций за превышение лимита при замене ДВС:

«К сожалению, это было неизбежно. Мы решили произвести замену здесь, поскольку на этой трассе много возможностей для обгонов».

Ферстаппен потеряет 5 позиций на старте Гран-при Сан-Паулу после замены ДВС

Перес вернулся к старому шасси перед Гран-при Сан-Паулу