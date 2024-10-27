8 мин.

Перес напомнил, зачем он «Ред Булл» и «Ф-1»: роскошным фотосетом в стиле Тома Круза для GQ!

7

 Ходячая реклама.

Для современного пилота «Формулы-1» важны не только часы в симуляторе, километры на трассе и очки в личном зачете, важны образ, медийность и привлекательность. Гонщики все чаще украшают обложки журналов и становятся лицами рекламных кампаний крупных мировых брендов.

Они не только снимаются в документалке для Netflix, но и буквально выглядят как звезды кино. И это сравнение здесь не просто так.

Посмотрите на фото. Нет, это не Том Круз. Это Серхио Перес, сменивший гоночный комбинезон на образ красавчика из голливудского фильма 80-х для нового выпуска GQ.

Image may contain Sergio Prez Clothing Pants Face Head Person Photography Portrait Accessories and Sunglasses

Болельщики уже не раз отмечали удивительное сходство двух звезд. Новая фотосессия Чеко напомнила об этом.

Мексиканский гонщик и сам признавался, что порой его путают с популярным актером: «Особенно в Японии», – жаловался Перес. Ну а как здесь не обознаться?

Атмосферы старого фильма фотографиям добавляет «тяжелая» и довольно необычная цветокоррекция. Некоторые кадры выглядят так, будто над их выразительностью действительно поработало само время.

Image may contain Sergio Prez Clothing Pants City Road Street Urban Face Head Person Photography and Portrait

Другие своей цветовой палитрой добавляют фотографиям эдакой знойной атмосферы голливудского фильма о мексиканской мафии.

Image may contain Sergio Prez Clothing Coat Jacket Photography Face Head Person Portrait Adult and Accessories

И да, мы получили Чеко в образе персонажа из GTA 6 раньше, чем саму GTA 6. Чем не обложка для новой части игры?

Image may contain Sergio Prez Clothing Coat Jacket Aircraft Helicopter Transportation Vehicle Adult and Person

Образы для пилота «Ред Булл» пердставляют собой микс аутентичных винтажных вещей, найденных стилистом Мозесом Морено на платформе Raggedy Threads.

Image may contain Sergio Prez Clothing Pants Photography Adult Person Agavaceae Plant Accessories and Belt

С последними коллекциями элитных, но довольно попсовых брендов вроде Prada, Gucci, Dolce & Gabbana, Givenchy и Bottega Veneta. А очки от Ray Ban и часы от TAG Heuer вообще достались Серхио от спонсоров – команды и личных.

Image may contain Sergio Prez Clothing Coat Accessories Sunglasses Face Head Person Photography and Portrait

Спонсорский вайб – вообще основной для этой интеграции месиканского GQ накануне американского турне «Формулы-1»: например, все фото сделаны во владениях Hacienda Patrón, расположенных на родине текилы в Халиско. На территории расположены гостевой дом-отель и завод по производству напитка из голубой агавы, где до сих пор используют оригинальную технологию изготовления текилы и исключительно ручной труд для создания подлинной мексиканской текилы, которую, как рассказывают, наливают на премиях «Оскар» и «Грэмми». Она же – одна из главных личных спонсоров Переса.

Hacienda Casa Tequila Patron

Из таких же личных спонсорских интеграций состоит по сути и видео с №11 для GQ «10 вещей, без которых я не могу обойтись»: половина – партнеры-бренды мексиканского гонщика:

Шлем со всеми спонсорами, партнерские часы, локальные KitKat с кучей вкусов от главного партнера по Мексике, конечно, бутылка спонсорской текилы, спонсорская бутылка воды с брендингом «Ред Булл», партнерская ракетка для падела…

Перес словно напоминает команде и «Ф-1», зачем он здесь!

Но вообще GQ провел несколько дней вместе с Серхио и познакомился с двумя школьными друзьями гонщика, приоткрывшими для читателей новую более расслабленную сторону Чеко. «Он любит пранковать», – отметили Карлос Аррой и Эладио Нунес. Он любит создавать панику между своими менеджерами, говоря о том, что опаздывает или не может выполнить обязательств. А еще однажды Чеко даже выкрал Роско – пса Льюиса Хэмилтона.

Во время матча Англии и Испании Серхио поспорил с одним из фотографов команды, что если Испания выиграет, то ему весь уик-энд нельзя будет делать фотографии гонщика. Испания выиграла, что сыграло на руку гонщику, который так не любит внимание. «Он слегка отшельник», – объяснил Аррой.

Image may contain Sergio Prez Face Head Person Photography Portrait Clothing Pants Adult Knitwear and Sweater

И еще одно напоминание о трудностях жизни гонщика – на страницах журнала Серхио рассказал, как справляется с напором СМИ, бесконечно пророчащих его увольнение из «Ред Булл»: «Я хорошо знаю этих журналистов. Я знаю о том, как они пытаются оказывать воздействие на тебя. Они жаждут заполучить эту цитату.

Это то, каким является наш спорт. Одна-две плохих гонки и о тебе начинают говорить куча негатива. Это так же и часть культуры, окружающей «Ред Булл». Все эти внешние разговоры о контракте. Это лишь часть игры», – рассуждает Чеко.

Главным мотиватором Переса на протяжении всей карьеры является он сам: «У меня есть фотография из того времени, когда я жил в Германии. Юный и одинокий я, сидящий в комнате один. Я не могу подвести этого ребенка. Когда на каком-то участке, мне хочется нажать на педаль газа лишь до 80 процентов, я быстро напоминаю себе о том, что не нужно забывать – с чего ты начинал, и насколько трудно было тому маленькому парнишке».

«Я мечтал о компании, мечтал о нормальной жизни. Но это было невозможно, потому что я был сам по себе в далеке от всего и от всех. По пятницам, вместо того, чтобы идти на подростковую тусовку, я отправлялся на трассу и тренировался», – вспоминает Серхио.

Image may contain Sergio Prez Face Head Person Photography Portrait Architecture Building Corridor and Indoors

Но иногда на помощь все же приходят наставники Чеко: Карлос Слим и бывший гонщик Джимми Моралес. «Они хватают меня и разговаривают со мной так, будто мне до сих пор 15: «Что происходит? Тебе нужно собраться». Эти два парня всегда помогают мне прийти в себя.

Самое важное – это не сдаваться и не застревать в зоне комфорта. В хорошие или плохие времена, важнее всего укрощать надвигающиеся волны. Это единственный способ иметь успешную карьеру в данном виде спорта».

Image may contain Sergio Prez Person Sitting Wristwatch Adult Clothing Pants Footwear Shoe Face and Head

В виде спорта, в котором самой сложной вакансией является место второго пилота в команде Макса Ферстаппена, но мексиканцу сложности только добавляют азарта: «Когда я пытаюсь посмотреть на ситуацию со стороны, то осознаю, что мне действительно нравится испытывать себя в «Ред Булл». Быть напарником Макса – это огромый вызов... И я хочу провести завершающую часть моей карьеры на вершине, на самом пике, где напряжение достигает предела

В конце концов, когда ты испытываешь сложности, то вокруг тебя всегда много разговором. Тем не менее, 90 процентов пелотона мечтают о такой карьере, как у меня.

Пилотам свойственно думать только о следующей гонке, следующем испытании, следующей категории, следующем контракте. Но порой важно оставить это в стороне и обратить внимание на то, как далеко ты зашел. Это очень жестокий спорт», – отмечает Серхио, все же наметив пару целей на ближайшее будущее: вернуться на подиум и забрать победу в Кубке конструкторов.

Однако на домашнем этапе Перес вновь провалился – 18-е в квалификации. Тем не менее, комментарий главного личного спонсора №11 – мексиканского супермагната Карлоса Слима – однозначен: «Не понимаю, почему у стольких людей сомнения. У него контракт, он сам это подтвердил. Как и Кристиан Хорнер».

Карьера Переса постоянно разворачивалась как сюжет фильма «Миссия Невыполнима» с Томом Крузом. Как же выйдет теперь?

Что еще почитать о Серхио Пересе?

Фото: gq.com; tequila-mexico.com

logoРед Булл
logoСерхио Перес
фото
logoстиль
logoФормула-1
бизнес
деньги