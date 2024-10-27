Перес напомнил, зачем он «Ред Булл» и «Ф-1»: роскошным фотосетом в стиле Тома Круза для GQ!

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Для современного пилота «Формулы-1» важны не только часы в симуляторе, километры на трассе и очки в личном зачете, важны образ, медийность и привлекательность. Гонщики все чаще украшают обложки журналов и становятся лицами рекламных кампаний крупных мировых брендов.

Они не только снимаются в документалке для Netflix, но и буквально выглядят как звезды кино. И это сравнение здесь не просто так.

Посмотрите на фото. Нет, это не Том Круз. Это Серхио Перес, сменивший гоночный комбинезон на образ красавчика из голливудского фильма 80-х для нового выпуска GQ.

Болельщики уже не раз отмечали удивительное сходство двух звезд. Новая фотосессия Чеко напомнила об этом.

Мексиканский гонщик и сам признавался, что порой его путают с популярным актером: «Особенно в Японии», – жаловался Перес. Ну а как здесь не обознаться?

Атмосферы старого фильма фотографиям добавляет «тяжелая» и довольно необычная цветокоррекция. Некоторые кадры выглядят так, будто над их выразительностью действительно поработало само время.

Другие своей цветовой палитрой добавляют фотографиям эдакой знойной атмосферы голливудского фильма о мексиканской мафии.

И да, мы получили Чеко в образе персонажа из GTA 6 раньше, чем саму GTA 6. Чем не обложка для новой части игры?

Образы для пилота «Ред Булл» пердставляют собой микс аутентичных винтажных вещей, найденных стилистом Мозесом Морено на платформе Raggedy Threads.

С последними коллекциями элитных, но довольно попсовых брендов вроде Prada, Gucci, Dolce & Gabbana, Givenchy и Bottega Veneta. А очки от Ray Ban и часы от TAG Heuer вообще достались Серхио от спонсоров – команды и личных.

Спонсорский вайб – вообще основной для этой интеграции месиканского GQ накануне американского турне «Формулы-1»: например, все фото сделаны во владениях Hacienda Patrón, расположенных на родине текилы в Халиско. На территории расположены гостевой дом-отель и завод по производству напитка из голубой агавы, где до сих пор используют оригинальную технологию изготовления текилы и исключительно ручной труд для создания подлинной мексиканской текилы, которую, как рассказывают, наливают на премиях «Оскар» и «Грэмми». Она же – одна из главных личных спонсоров Переса.

Из таких же личных спонсорских интеграций состоит по сути и видео с №11 для GQ «10 вещей, без которых я не могу обойтись»: половина – партнеры-бренды мексиканского гонщика:

Шлем со всеми спонсорами, партнерские часы, локальные KitKat с кучей вкусов от главного партнера по Мексике, конечно, бутылка спонсорской текилы, спонсорская бутылка воды с брендингом «Ред Булл», партнерская ракетка для падела…

Перес словно напоминает команде и «Ф-1», зачем он здесь!

Но вообще GQ провел несколько дней вместе с Серхио и познакомился с двумя школьными друзьями гонщика, приоткрывшими для читателей новую более расслабленную сторону Чеко. «Он любит пранковать», – отметили Карлос Аррой и Эладио Нунес. Он любит создавать панику между своими менеджерами, говоря о том, что опаздывает или не может выполнить обязательств. А еще однажды Чеко даже выкрал Роско – пса Льюиса Хэмилтона.

Во время матча Англии и Испании Серхио поспорил с одним из фотографов команды, что если Испания выиграет, то ему весь уик-энд нельзя будет делать фотографии гонщика. Испания выиграла, что сыграло на руку гонщику, который так не любит внимание. «Он слегка отшельник», – объяснил Аррой.

И еще одно напоминание о трудностях жизни гонщика – на страницах журнала Серхио рассказал, как справляется с напором СМИ, бесконечно пророчащих его увольнение из «Ред Булл»: «Я хорошо знаю этих журналистов. Я знаю о том, как они пытаются оказывать воздействие на тебя. Они жаждут заполучить эту цитату.

Это то, каким является наш спорт. Одна-две плохих гонки и о тебе начинают говорить куча негатива. Это так же и часть культуры, окружающей «Ред Булл». Все эти внешние разговоры о контракте. Это лишь часть игры», – рассуждает Чеко.

Главным мотиватором Переса на протяжении всей карьеры является он сам: «У меня есть фотография из того времени, когда я жил в Германии. Юный и одинокий я, сидящий в комнате один. Я не могу подвести этого ребенка. Когда на каком-то участке, мне хочется нажать на педаль газа лишь до 80 процентов, я быстро напоминаю себе о том, что не нужно забывать – с чего ты начинал, и насколько трудно было тому маленькому парнишке».

«Я мечтал о компании, мечтал о нормальной жизни. Но это было невозможно, потому что я был сам по себе в далеке от всего и от всех. По пятницам, вместо того, чтобы идти на подростковую тусовку, я отправлялся на трассу и тренировался», – вспоминает Серхио.

Но иногда на помощь все же приходят наставники Чеко: Карлос Слим и бывший гонщик Джимми Моралес. «Они хватают меня и разговаривают со мной так, будто мне до сих пор 15: «Что происходит? Тебе нужно собраться». Эти два парня всегда помогают мне прийти в себя.

Самое важное – это не сдаваться и не застревать в зоне комфорта. В хорошие или плохие времена, важнее всего укрощать надвигающиеся волны. Это единственный способ иметь успешную карьеру в данном виде спорта».

В виде спорта, в котором самой сложной вакансией является место второго пилота в команде Макса Ферстаппена, но мексиканцу сложности только добавляют азарта: «Когда я пытаюсь посмотреть на ситуацию со стороны, то осознаю, что мне действительно нравится испытывать себя в «Ред Булл». Быть напарником Макса – это огромый вызов... И я хочу провести завершающую часть моей карьеры на вершине, на самом пике, где напряжение достигает предела

В конце концов, когда ты испытываешь сложности, то вокруг тебя всегда много разговором. Тем не менее, 90 процентов пелотона мечтают о такой карьере, как у меня.

Пилотам свойственно думать только о следующей гонке, следующем испытании, следующей категории, следующем контракте. Но порой важно оставить это в стороне и обратить внимание на то, как далеко ты зашел. Это очень жестокий спорт», – отмечает Серхио, все же наметив пару целей на ближайшее будущее: вернуться на подиум и забрать победу в Кубке конструкторов.

Однако на домашнем этапе Перес вновь провалился – 18-е в квалификации. Тем не менее, комментарий главного личного спонсора №11 – мексиканского супермагната Карлоса Слима – однозначен : «Не понимаю, почему у стольких людей сомнения. У него контракт, он сам это подтвердил. Как и Кристиан Хорнер».

Карьера Переса постоянно разворачивалась как сюжет фильма «Миссия Невыполнима» с Томом Крузом . Как же выйдет теперь?

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Фото: gq.com ; tequila-mexico.com