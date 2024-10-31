Лиам Лоусон о конфликте с Пересом: «Не хочу наживать врагов в «Ф-1», хотя я здесь и не для того, чтобы заводить друзей»

Лоусон не собирается менять подход к гонкам после инцидента с Пересом.

Пилот «РБ» боролся с гонщиком «Ред Булл» на Гран-при Мехико и их противостояние закончилось контактом между болидами.

После гонки Серхио Перес был сильно недоволен действиями Лоусона .

«Мое отношение к ведению борьбы в гонках, как и отношение к выступлениям в гонках «Ф-1» в целом меняться не будет. Я всегда буду таким, каков я есть.

В то же самое время, я стараюсь извлекать урок из каждой ошибки, если я ее допускаю. А на этапе в Мехико я определенно допустил ошибку – и это станет для меня уроком.

Мы с Чеко обменялись парой фраз после гонки, но в то же время мы очень рано уехали с автодрома, почти сразу после окончания Гран-при. Думаю, это была нормальная борьба на трассе, а также я, очевидно, сожалею о том, что я сделал после [Лоусон, недовольный действиями соперника, показал Пересу средний палец].

Но если говорить о нашей борьбе на трассе, то стюарды расценили это как гоночный инцидент. Как бы то ни было, я стараюсь учиться в любой ситуации, это все равно полезный опыт. И в то же время я рад совету любого. Я не хочу наживать врагов в «Ф-1», это явно не моя цель. Хотя в то же время я здесь и не для того, чтобы заводить друзей – я здесь чтобы побеждать», – рассказал Лоусон.

Вау, новичок «Ред Булл» в «Ф-1» уже грызется с Пересом! До контактов и средних пальцев на обгонах