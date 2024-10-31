«Макларен» представил новый болид «Формулы E»
«Макларен» показал машину на сезон-2024/2025 «Формулы E».
В команде отметили, что при создании ливреи использовали «культовый» цвет папайи и «смелые» линии.
Новый сезон станет третьим для «Макларена» в электрочемпионате, выступать за коллектив будут Тейлор Барндард и Сэм Берд. Первая гонка пройдет в Сан-Паулу 7 декабря.
«Формула E» рассматривает введение «золотых кругов». «У нас клоунада и без этой штуки», – заявил один из гонщиков (The Race)
Опубликовал: Михаил Ширяев
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости