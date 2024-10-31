«Макларен» представил новый болид «Формулы E»

«Макларен» показал машину на сезон-2024/2025 «Формулы E ».

В команде отметили, что при создании ливреи использовали «культовый» цвет папайи и «смелые» линии.

Новый сезон станет третьим для «Макларена» в электрочемпионате, выступать за коллектив будут Тейлор Барндард и Сэм Берд . Первая гонка пройдет в Сан-Паулу 7 декабря.

«Формула E» рассматривает введение «золотых кругов». «У нас клоунада и без этой штуки», – заявил один из гонщиков (The Race)

Фото: соцсети команды «Макларен»