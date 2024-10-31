  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гельмут Марко: «Цунода чувствует давление со стороны Лоусона, Лиам оправдывает доверие»
1

Гельмут Марко: «Цунода чувствует давление со стороны Лоусона, Лиам оправдывает доверие»

Марко раскритиковал Цуноду и похвалил Лоусона.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко оценил выступления напарников по «РБ» Юки Цуноды и Лиама Лоусона, претендующих на место в старшей команде, на Гран-при Мехико.

«У Юки Цунода случились две аварии – разворот в квалификации и столкновение с Албоном сразу же после старта.

Атака Цуноды на старте – маневр, удачное завершение которого сделало бы пилота героем. Он почти обогнал Албона, но затем «Уильямс» сместился налево, в сторону Юки, потому что Албону пришлось реагировать на Гасли, который находился справа.

Юки мог бы отыграть пять позиций сразу же, благодаря очень хорошему старту, но, к сожалению, все сложилось плохо. Однако нельзя винить его за это.

С другой стороны, разворот в квалификации вызвал раздражение, ведь [Цунода] не только испортил свой круг, но и круг Лоусона. Считаю, Юки чувствует давление со стороны Лоусона, другого объяснения ошибки нет.

Лиам Лоусон очень здорово отыгрался в США и финишировал девятым, и меня также впечатлило то, как он прибавил в Мексике. Новозеландец завершил бы квалификацию в топ-10, если бы не тот испорченный круг Цуноды. Пока Лиам Лоусон доказывает свои способности и оправдывает доверие», – заявил Марко.

«Ред Булл» рассматривает увольнение Переса после Гран-при Сан-Паулу (GPblog)

Вау, новичок «Ред Булл» в «Ф-1» уже грызется с Пересом! До контактов и средних пальцев на обгонах

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Speedweek
Гран-при США
logoРед Булл
logoУильямс
logoФормула-1
logoГельмут Марко
logoГран-при Мексики
logoПьер Гасли
logoАлександр Албон
logoЛиам Лоусон
logoЮки Цунода
logoРБ
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Сайнс, Магнуссен, Норрис – лучшие пилоты Гран-при Мехико по версии сайта «Ф-1», Ферстаппен не попал в топ-10
2сегодня, 07:41
Джолион Палмер о нарушениях Ферстаппена: «Таких пилотов можно перечислить по пальцам одной руки за всю историю «Ф-1», пожалуй»
6сегодня, 07:18
Зак Браун о Ферстаппене в Мексике: «Возмутительно и опасно. Пилотируй как чемпион»
7сегодня, 06:31
Гран-при Сан-Паулу-2024. Расписание трансляций
4вчера, 18:30
Кристиан Хорнер подтвердил интерес «Ред Булл» к Колапинто: «Я был бы плохим руководителем, если бы не поинтересовался насчет его доступности»
17вчера, 18:12
Алонсо вновь пропустит медиа-день в четверг перед Гран-при
6вчера, 17:14
«Обвинения в предвзятости абсолютно смехотворны». Джонни Херберт ответил на обвинения со стороны Йоса Ферстаппена
20вчера, 16:25
Хуан-Пабло Монтойя: «Норрис не выиграет чемпионат, если и дальше будет изображать из себя жертву»
29вчера, 15:11
Тото Вольфф об авариях в последних гонках: «В условиях ограничения бюджетов ситуация для «Мерседеса» и правда сложилась непростая»
2вчера, 13:55
Дэймон Хилл о пилотаже Ферстаппена: «Нельзя превращать «Формулу-1» в дерби на выбывание»
30вчера, 12:22
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото