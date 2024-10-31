Гельмут Марко: «Цунода чувствует давление со стороны Лоусона, Лиам оправдывает доверие»

Марко раскритиковал Цуноду и похвалил Лоусона.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко оценил выступления напарников по «РБ» Юки Цуноды и Лиама Лоусона , претендующих на место в старшей команде, на Гран-при Мехико.

«У Юки Цунода случились две аварии – разворот в квалификации и столкновение с Албоном сразу же после старта.

Атака Цуноды на старте – маневр, удачное завершение которого сделало бы пилота героем. Он почти обогнал Албона , но затем «Уильямс » сместился налево, в сторону Юки, потому что Албону пришлось реагировать на Гасли , который находился справа.

Юки мог бы отыграть пять позиций сразу же, благодаря очень хорошему старту, но, к сожалению, все сложилось плохо. Однако нельзя винить его за это.

С другой стороны, разворот в квалификации вызвал раздражение, ведь [Цунода] не только испортил свой круг, но и круг Лоусона. Считаю, Юки чувствует давление со стороны Лоусона, другого объяснения ошибки нет.

Лиам Лоусон очень здорово отыгрался в США и финишировал девятым, и меня также впечатлило то, как он прибавил в Мексике. Новозеландец завершил бы квалификацию в топ-10, если бы не тот испорченный круг Цуноды. Пока Лиам Лоусон доказывает свои способности и оправдывает доверие», – заявил Марко.

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