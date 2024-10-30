Алонсо вновь пропустит медиа-день в четверг перед Гран-при

Алонсо не будет общаться с прессой в четверг в Интерлагосе

Пилот «Астон Мартин » ранее пропустил общение с прессой в четверг перед Гран-при Мехико – причиной было плохое самочувствие. Однако затем провел все без исключения сессии на трассе.

Как сообщается, причиной стала желудочно-кишечная инфекция. Из-за необходимости дополнительного лечения Алонсо после гонки в Мехико был вынужден вернуться в Европу

Отмечается, что врачебная помощь испанцу помогла и болезнь была полностью вылечена, однако в результате Алонсо сможет прибыть паддок Гран-при Бразилии не раньше утра пятницы. Где сразу приступит к работе на трассе.

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