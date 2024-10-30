Тото Вольфф об авариях в последних гонках: «В условиях ограничения бюджетов ситуация для «Мерседеса» и правда сложилась непростая»

Вольфф признал проблему с нехваткой запасных деталей для новинок «Мерседеса ».

Исполнительный директор «Мерседеса» отметил, что у команды могут возникнуть трудности на Гран-при Бразилии , если кто-то из пилотов снова попадет в аварию.

По словам Вольффа , по расходам «Мерседеса» сильно ударили аварии Антонелли в Монце, а также два вылета Джорджа Расселла на этапах в Остине и Мехико.

«В условиях действия ограничения бюджетов ситуация и правда сложилась непростая.

Эти три аварии поставили «Мерседес» в затруднительное положение. И да, авария в пятницу в Мехико была очень серьезной. Нам пришлось переходить на полностью новое шасси, а это колоссальный удар по команде в условиях ограничений расходов.

Вероятно, нам придется как-то сократить количество новых деталей, которые мы устанавливаем на болиды. Так что да, на этапе в Бразилии у нас будет два пакета обновлений, два новых днища – но на этом все. Других [запасных] деталей не будет.

Так что да, команде приходится действовать в условиях определенных ограничений в вопросе количества запчастей, и к решению проблем порой приходится подходить творчески», – рассказал Вольфф.

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