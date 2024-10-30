«Это крайне маловероятно». Хорнер – о возможной замене Переса на Лоусона в этом сезоне
«Ред Булл» не будет менять местами Переса и Лоусона.
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер отметил, что такой вариант событий кажется ему крайне маловероятным.
Разговоры о замене Переса на Лоусона начались на фоне очередной неудачной гонки мексиканца и ухудшающегося положения «Ред Булл» в Кубке конструкторов.
«Это крайне, крайне маловероятно. Мы в любом случае все обсудим и обязательно разберемся в том, что случилось в последней гонке.
Чеко сильно повредил машину, после чего гонка для него была практически закончена. А еще он получил штраф на старте. Так что да, такую гонку ему лучше просто забыть», – рассказал Хорнер.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Racefans.net
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