Ральф Шумахер: «Ферстаппен сражается как дикий пес и может позволить себе риск»
Ральф Шумахер оценил спорные приемы Ферстаппена.
Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер убежден, что гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен умышленно нарушал правила в борьбе с конкурентом из «Макларена» Ландо Норрисом на Гран-при Мехико.
«Это было чисто намеренное действие.
Макс просто как дикий пес в плане сражений в гонках. Он рискует по полной и может себе это позволить. Он лидирует в чемпионате», – заявил Шумахер.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sport
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