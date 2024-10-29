Ральф Шумахер: «Ферстаппен сражается как дикий пес и может позволить себе риск»

Ральф Шумахер оценил спорные приемы Ферстаппена.

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер убежден, что гонщик «Ред Булл » Макс Ферстаппен умышленно нарушал правила в борьбе с конкурентом из «Макларена » Ландо Норрисом на Гран-при Мехико.

«Это было чисто намеренное действие.

Макс просто как дикий пес в плане сражений в гонках. Он рискует по полной и может себе это позволить. Он лидирует в чемпионате», – заявил Шумахер.

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