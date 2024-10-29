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Руководитель «РБ» Мекьес: «Один из сильнейших уик-эндов команды по темпу пошел под откос с момента аварии Цуноды в квалификации»

В «РБ» высказались о катастрофическом уик-энде в Мексике.

Руководитель «РБ» Лоран Мекьес сообщил, что думает о нулевом результате на Гран-при Мехико.

Юки Цунода сошел на первом круге после контакта с пилотом «Уильямса» Алексом Албоном, Лиам Лоусон повредил болид и финишировал вне топ-10.

«Очень разочаровывает, что в Мексике мы остались без очков. Это был один из наших сильнейших уик-эндов по чистому темпу.

Авария Юки [в квалификации] стоила многого, так как из-за эффекта домино Лиам не пробился в третий сегмент, но это гонки. С того момента уик-энд пошел под откос, а на первом круге Юки не повезло оказаться жертвой выдавливания – такие инциденты случаются в середине пелотона.

Лиам провел сильный отрезок, вел хорошую борьбу, но это не особо помогло, так как он застрял в трафике во второй части гонки. Контакт с Колапинто фактически поставил точку на каких-либо шансах побороться за очки», – отметил менеджер.

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Цунода и Албон сошли после столкновения на первом круге Гран-при Мехико

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «РБ»
logoФормула-1
logoЛоран Мекьес
logoГран-при Мексики
logoЛиам Лоусон
logoЮки Цунода
logoРБ
logoФранко Колапинто
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