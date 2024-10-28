Ландо Норрис: «Не очень чистый пилотаж Ферстаппена. Я был готов к чему-то такому»
Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился эмоциями после завоевания второго места на Гран-при Мехико.
Норрис уступил лишь гонщику «Феррари» Карлосу Сайнсу и после финиша оценил пилотаж своего соперника Макса Ферстаппена – представитель «Ред Булл» получил два десятисекундных штрафа.
«Очень тяжелая гонка. Первые несколько кругов я просто старался остаться в гонке и избежать столкновений. Карлос выступил очень здорово – поздравляю его и «Феррари». Я сделал все возможное.
Я знал, чего ожидать [в борьбе с Ферстаппеном]. Я не хотел ожидать такого, поскольку я сильно уважаю Макса как пилота, однако я был готов к чему-то такому. Не очень чистый пилотаж, на мой взгляд, но я избежал [столкновения], гонка вышла очень хорошей.
Мне просто нужно было продолжать работать. Я делал все возможное, мы очень здорово себя проявили и в конце гонки, пожалуй, были быстрейшими. Мы продолжим стараться», – подчеркнул Ландо.
Ферстаппен получил два 10-секундных штрафа за нарушения в борьбе с Норрисом
Гран-при Мехико-2024. Сайнс выиграл гонку, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен – 6-й после двух штрафов
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