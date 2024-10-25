Льюис Хэмилтон: «Сказал Антонелли, что ему не нужно пытаться удивить мир с первого же круга»

Хэмилтон дал несколько советов Антонелли перед практикой в Мексике .

Будущий пилот «Мерседеса » проведет за команду первую сессию свободных заездов перед Гран-при Мехико, заменяя за рулем болида Льюиса Хэмилтона .

При этом первый опыт Антонелли ранее получился неудачным – в Монце Кими, подменяя Джорджа Расселла, вылетел с трассы и разбил болид уже на третьем круге.

По словам Льюиса, он сказал юному итальянцу не торопиться и спокойно наращивать темп, получая удовольствие от самого процессе.

«У меня никаких опасений нет. Да и перед этапом в Монце мы думали совсем о других вещах.

Кими молод, он извлек урок из своего первого опыта, полученного в Монце. Мы вместе провели брифинг, ведь со следующего сезона он будет работать с Боно [Петером Боннингтоном, гоночным инженером Хэмилтона], да и здесь, в первой практике, они будут работать вместе. Я же здесь для того, чтобы оказать любую возможную поддержку.

Ключевой момент, о котором я сразу сказал Кими – ему не нужно пытаться удивить мир с первого же круга. Просто получай удовольствие и постепенно прибавляй темп. Сказал Кими, что поначалу трасса будет очень грязной. В любом случае, с чем бы мы ни столкнулись – мы справимся, но я в любом случае не думаю, что у Кими возникнут какие-то проблемы», – рассказал Хэмилтон.

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