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Карлос Сайнс: «Гонка в Катаре будет для «Феррари» трудной, на всех остальных трассах мы должны быть в борьбе за победу»

Сайнс оценил шансы «Феррари» в оставшихся гонках сезона.

По словам испанца, наибольшие опасения, учитывая характеристики болида, у него вызывает Гран-при Катара. В то время как в Мексике, Бразилии, Лас-Вегасе и Абу-Даби «Феррари», по мнению Сайнса, может рассчитывать на борьбу за победу.

«Если ты квалифицируешься на 3-4 позиции на трассе в Мехико, то все может быть не так плохо – тут длинный рывок к первому повороту, и ты можешь совершить обгон на старте.

Но вот на многих других трассах вы [с такими стартовыми позициями] уже не сможете провести такую гонку, как мы в Остине. Так что я надеюсь, что как и в Остине, здесь мы будем в борьбе, в группе лидеров.

До Гран-при США у меня были сомнения относительно того, что мы можем участвовать в борьбе за самые высокие места на таких трассах, как в Остине. Но тот факт, что мы доминировали на этой трассе, дает мне надежду на остаток сезона.

Если детально рассматривать ситуацию, то в Остине нам приходилось выживать на первом секторе – например, в квалификации на первом секторе мы уступали «Ред Булл» и «Макларену» 0,2 секунды. Но затем наш болид идеально проходил все оставшиеся повороты и нам удавалось отыгрывать время на медленных секциях.

Нам по-прежнему немного не хватает темпа в скоростных поворотах, особенно в условиях квалификации. Что позволяет предположить, что гонка в Катаре будет для нас трудной. На остальных же трассах мы должны быть в борьбе», – рассказал Сайнс.

Рейтинг силы болидов «Ф-1» после финальной волны апгрейдов – кто фаворит конца сезона?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsportweek
Гран-при США
logoФеррари
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
Гран-при Катара
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