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Франко Колапинто: «Нужно как можно лучше закончить сезон. О том, что я буду делать дальше, подумаю в декабре»

Колапинто оценил свои шансы остаться в «Формуле-1».

Пилот «Уильямса», заменивший в составе команды Логана Сарджента посреди сезона, за четыре проведенных Гран-при успел произвести очень хорошее впечатление в паддоке. При этом у аргентинца на данный момент нет места в основном составе команды «Ф-1» на следующий сезон – а в «Уильямсе», в чью молодежную систему входит Колапинто, – места заняты Карлосом Сайнсом и Алексом Албоном минимум до конца 2026 года.

В то же время недавно в прессе появилась информация о том, что активный интерес к Колапинто начали проявлять в «Ред Булл» и что у Франко в теории есть шансы оказаться в команде «РБ» [при условии, что с Пересом будет решено расстаться, а в основную команду переведут Лиама Лоусона].

«Я не знаю. На самом деле я понятия не имею, какие варианты сейчас возможны, а какие нет. Возможно, вам лучше спросить об этом Джеймса Воулза, он в последнее время часто обсуждал этот вопрос!

Разумеется, остаться в «Формуле-1» – это моя мечта, и это то, к чему я стремлюсь. Сейчас я просто иду вперед от гонки к гонке. В этом году я получил потрясающую возможность, за которую постарался ухватиться обеими руками. Но да, моя цель – остаться в «Формуле-1». Я пришел для того, чтобы остаться здесь надолго.

Я делаю все, что в моих силах, чтобы показать всем, на что я способен, и что я заслуживаю места в «Формуле-1». В данный момент у меня получается хорошо выступать, ситуация движется в правильном направлении. Но да, с точки зрения вероятности заполучить место основного пилота «Ф-1» в следующем году, ситуация выглядит тяжелой.

Но я сейчас не думаю о сезоне-2025 – я сосредоточен на том, что происходит сейчас, и то, что нам нужно делать, чтобы как можно лучше воспользоваться этой возможностью, которую я получил в сезоне-2024, закончить сезон на высокой ноте, а там посмотрим, что получится в следующем году. О том, что я буду делать дальше, подумаю в декабре», – рассказал Колапинто.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
logoРед Булл
logoУильямс
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoСерхио Перес
logoАлександр Албон
Франко Колапинто
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