Антонелли выступит за «Мерседес» в первой тренировке перед Гран-при Мехико
Антонелли заменит Хэмилтона в «Мерседесе» в пятничной практике.
Для Антонелли это будет уже вторым участием в сессии свободных заездов перед Гран-при. Ранее Кими подменял Джордж Расселла на этапе в Монце, но вылетел с трассы и разбил болид уже в начале сессии.
Антонелли станет четвертым молодым пилотом, участвующим в первой практике на этапе в Мехико. Ранее сообщалось, что за «Макларен» практику проведет Пато О’Уорд, за «Астон Мартин» выступит Фелипе Другович, а за «Заубер» – Роберт Шварцман.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Racefans.net
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости