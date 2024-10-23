Антонелли выступит за «Мерседес» в первой тренировке перед Гран-при Мехико

Антонелли заменит Хэмилтона в «Мерседесе » в пятничной практике.

Для Антонелли это будет уже вторым участием в сессии свободных заездов перед Гран-при . Ранее Кими подменял Джордж Расселла на этапе в Монце, но вылетел с трассы и разбил болид уже в начале сессии.

Антонелли станет четвертым молодым пилотом, участвующим в первой практике на этапе в Мехико. Ранее сообщалось, что за «Макларен» практику проведет Пато О’Уорд, за «Астон Мартин» выступит Фелипе Другович, а за «Заубер» – Роберт Шварцман.

Андреа Кими Антонелли: «Несколько побед – цель на 2025 год»