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Шарль Леклер: «Именно трасса в Остине должна была стать для машины «Феррари» настоящей проверкой – похоже, все хорошо»

Леклер оценил выступление команды на Гран-при США.

Пилот «Феррари» отметил, что завоевание дубля стало для Скудерии приятным сюрпризом. При этом монегаск отметил, что именно трассу в Остине в «Феррари» отмечали в качестве места, где обновленный болид «Феррари» должен был пройти проверку на конкурентоспособность.

«Сейчас приходился полагаться на то, что отрывы между командами в «Ф-1» стали минимальными, и даже небольшая деталь может все изменить.

Очень сложно предугадать, что случится в ближайших гонках и где мы будем находиться в расстановке сил. Однако мы говорили об этом еще несколько гонок назад. В Монце, Баку, Сингапуре – мы подготовили несколько новинок и все время ждали, как именно обновленная машина проявит себя в Остине [на стационарной трассе с разнообразной конфигурацией], ведь именно эта трасса должна была стать для нашей машины настоящей проверкой. И похоже, что все работает хорошо.

В контексте будущего команды эти новости радуют. Хотя это не значит, что теперь каждая воскресная гонка будет проходить так, как Гран-при США. Но это означает, что работа движется в правильном направлении, а это не может не радовать. Надеюсь, что мы все чаще будем добиваться таких результатов», – рассказал Леклер.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Racer
Гран-при США
logoФеррари
logoФормула-1
logoШарль Леклер
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