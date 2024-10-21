Шарль Леклер: «Именно трасса в Остине должна была стать для машины «Феррари» настоящей проверкой – похоже, все хорошо»
Леклер оценил выступление команды на Гран-при США.
Пилот «Феррари» отметил, что завоевание дубля стало для Скудерии приятным сюрпризом. При этом монегаск отметил, что именно трассу в Остине в «Феррари» отмечали в качестве места, где обновленный болид «Феррари» должен был пройти проверку на конкурентоспособность.
«Сейчас приходился полагаться на то, что отрывы между командами в «Ф-1» стали минимальными, и даже небольшая деталь может все изменить.
Очень сложно предугадать, что случится в ближайших гонках и где мы будем находиться в расстановке сил. Однако мы говорили об этом еще несколько гонок назад. В Монце, Баку, Сингапуре – мы подготовили несколько новинок и все время ждали, как именно обновленная машина проявит себя в Остине [на стационарной трассе с разнообразной конфигурацией], ведь именно эта трасса должна была стать для нашей машины настоящей проверкой. И похоже, что все работает хорошо.
В контексте будущего команды эти новости радуют. Хотя это не значит, что теперь каждая воскресная гонка будет проходить так, как Гран-при США. Но это означает, что работа движется в правильном направлении, а это не может не радовать. Надеюсь, что мы все чаще будем добиваться таких результатов», – рассказал Леклер.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий