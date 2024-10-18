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Серхио Перес: «Я на 100 процентов буду в «Ред Булл» в 2025 году»

Перес убежден, что останется в «Ред Булл».

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес рассказал, зачем выложил фрагмент фильма «Волк с Уолл-стрит» на фоне неудачных выступлений и слухов о досрочном уходе из команды.

Контракт мексиканца действует до конца 2026 года. В соцсетях Перес опубликовал эпизод, в котором герой Леонардо Ди Каприо говорит, что не уйдет из своей компании.

«Просто иногда люди связывают эти слухи, многие их подхватывают, особенно в Мексике – впереди Гран-при Мексики.

Я не хочу, чтобы моих фанатов вводила в заблуждение ложная информация. Просто хочу четко заявить, что я на 100 процентов буду здесь в следующем году. У меня контракт, и я его исполню.

Я о подобном не думаю. Я думаю о том, как решить проблемы с болидом, которые в данный момент мы испытываем», – заявил Серхио перед Гран-при США.

«Я не уйду. Не дождутся, суки!» Перес выложил фрагмент фильма «Волк с Уолл-стрит» на фоне слухов

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Crash.Net
возможные переходы
Гран-при США
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