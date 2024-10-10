Саша Фенестраз: «Ферстаппен говорил, что Роулэнд затмил бы его в «Ф-1». Оливер в лучшей форме легко показывает уровень Макса»

Роулэнд сравним по потенциалу с Ферстаппеном, утверждает Фенестраз.

Саша Фенестраз сообщил о высочайшем уровне экс-напарника по «Ниссану » в «Формуле E» Оливера Роулэнда . По словам Фенестраза, трехкратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен из «Ред Булл » признавал талант Роулэнда.

«Перед началом сезона я говорил себе: «Хочу быть лидером команды, хочу его победить», но, думаю, это было нереалистично, если речь о Роулэнде, для которого сезон был седьмым в «Формуле E ».

Для меня лишь второй. Мне было 24 года, я не обладал таким же опытом. Кроме того, Оливер в лучшей форме легко показывает уровень Ферстаппена.

Они с Ферстаппеном очень хорошие друзья, и в этом году Ферстаппен говорил Оливеру, что жаль, он не в «Формуле-1», так как затмил бы его. Люди внутри автоспорта знают, какой у него потенциал», – отметил Саша.

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