Ландо Норрис о шансах на титул: «У меня один из самых сложных соперников в истории «Формулы-1»

Норрис оценил шансы на титул в сезоне-2024.

Пилот «Макларена » считает, что ему будет очень непросто победить Макса Ферстаппена и «Ред Булл », хоть в сравнении с прошлым сезоном конкуренты и сделали шаг назад.

На данный момент, за шесть Гран-при до конца чемпионата, Норрис в общем зачете отстает от Ферстаппена на 52 очка.

«Мне по-прежнему нужно отыграть много очков и сделать это будет очень непросто. При этом нам противостоят Макс Ферстаппен и «Ред Булл» – как я уже говорил, самая доминирующая связка в истории «Формулы-1», если мы говорим про прошлый сезон.

И я бы не сказал, что ситуация сильно изменилась…То есть, это та же команда и тот же гонщик. Так что да, у меня один из самых сложных соперников в истории «Формулы-1», – рассказал Норрис .

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